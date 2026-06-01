Ярославцы не сходят с рельсов

Наиболее успешный российский хоккейный клуб последних лет ярославский «Локомотив» объявил имя нового главного тренера. Покинувшего должность через полторы недели после завоевания Кубка Гагарина канадца Боба Хартли сменит Дмитрий Квартальнов. Назначение 60-летнего россиянина, кажется, свидетельствует прежде всего о желании клуба обеспечить преемственность в том, что касается стиля игры.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ярославский «Локомотив» — самый успешный в последние годы клуб FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — объявил о кадровых перестановках 1 июня. Днем он поблагодарил за работу Боба Хартли, который покинул должность «в связи с истечением срока действия контракта» и теперь станет консультантом клуба. А вечером стал известен преемник 65-летнего канадца.

В следующем сезоне «Локомотивом» будет руководить Дмитрий Квартальнов. Детали контракта официально не сообщаются. «Спорт-Экспресс» ранее писал, что речь идет об однолетнем соглашении с опцией продления на год.

Выбор Квартальнова, видимо, следует рассматривать как желание клуба не отходить от методов, которые поспособствовали прогрессу и принесли титулы.

«Локомотив» пережил долгожданный взлет при Игоре Никитине, занимавшем ключевой спортивный пост с 2021 по 2025 год. А успехи ярославцев — выход в финал play-off в 2024-м, завоевание Кубка Гагарина в 2025-м — неразрывно связаны с его стилем игры. Это стиль прагматичный, вязкий, основанный прежде всего на дисциплине и выполнении большого объема работы, то есть то, что принято называть системным хоккеем.

Этот стиль «Локомотив» сохранил, пригласив Боба Хартли, при котором команда оставила ценнейший трофей КХЛ в Ярославле (21 мая она завершила — 4:2 — финальную серию play-off против казанского «Ак Барса»). Дмитрию Квартальнову интенсивный хоккей с акцентом на защиту тоже не чужд.

Наиболее свежий отрезок работы Квартальнова легко назвать очень продуктивным. За два полных сезона он добился с минским «Динамо» таких результатов, которых прежде с белорусской командой в КХЛ не добивался никто. Клуб, долго не претендовавший на большие свершения, в лучшем случае довольствовавшийся статусом середняка, при 60-летнем россиянине в 2025 году впервые прошел стартовый раунд play-off. В завершившемся полторы недели назад сезоне он очень уверенно прошел по дистанции регулярного чемпионата, занял второе место в Западной конференции и считался одним из претендентов на Кубок Гагарина. Правда, затем, легко преодолев первый барьер — серию с московским «Динамо»,— срезался на «Ак Барсе». В приветственном сообщении пресс-службы «Локомотива» последняя версия минчан была названа «одним из главных конкурентов ‘‘железнодорожников’’ в Западной конференции».

При этом Квартальнова, в отличие, скажем, от Боба Хартли, побеждавшего во всех пяти лигах, в которых он тренировал, нельзя хотя бы по формальным причинам назвать исключительно успешным специалистом.

Начав тренерскую карьеру в череповецкой «Северстали» и продолжив в новосибирской «Сибири», он довольно быстро дорос до грандов. Однако с ними не клеилось. В середине прошлого десятилетия Квартальнов возглавил ЦСКА — клуб с огромными ресурсами. Итог — три подряд победы в регулярном чемпионате и три подряд неудачи в борьбе за Кубок Гагарина. Первая неудача — крайне чувствительная: в полуфинальной серии против петербургского СКА московские армейцы вели со счетом 3:0, но проиграли четыре матча подряд и завершили сезон (такое преимущество в сериях play-off не упускала больше ни одна команда за 18-летнюю историю КХЛ). За ней — поражение в финале от магнитогорского «Металлурга». Следом — сход уже во втором раунде: катастрофа, если учитывать амбиции ЦСКА.

На той же стадии в конце 2010-х под руководством Квартальнова дважды оступался «Локомотив». Не было все гладко и в «Ак Барсе». Первый сезон Квартальнова в столице Татарстана, казавшийся прекрасным шансом на триумф, из-за пандемии коронавируса прервали и не закончили. Второй его сезон увенчал вылет в шаге от финала: казанцы уступили омскому «Авангарду» в овертайме решающего, седьмого матча серии. Третий обернулся провалом — вылетом от того же «Авангарда» уже в первом раунде.

Роман Левищев