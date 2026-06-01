Прощание с народной артисткой Кунаковой пройдет 3 июня в Мариинском театре

В среду, 3 июня, состоится прощание с народной артисткой РСФСР, балетмейстером-репетитором Мариинского театра Любовью Алимпиевной Кунаковой. Гражданская панихида начнется в 10:00 в Белом фойе исторической сцены, вход свободный. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Церковная панихида пройдет в 11:30 в Николо-Богоявленском морском соборе на Никольской площади. После этого состоится церемония захоронения на Смоленском православном кладбище на Камской улице.

Народной артистки не стало 30 мая. Ей было 75 лет. Любовь Кунакова родилась в Ижевске в 1951 году. Окончив Пермское хореографическое училище, в 1970 году дебютировала на сцене Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского. С 1974-го по 1992 год — ведущая исполнительница балетного репертуара на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (с 1992 года — Мариинский театр).

В 1974 году Любовь Кунакова была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 1983-м — народной артистки РСФСР. В 2009-м ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2025 году она стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Карина Дроздецкая