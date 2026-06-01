Статистика из США по запасам по итогам прошлой недели указала на то, что картина на рынке нефти выглядит не очень хорошо для мирового потребителя. Дело в том, что американские резервы упали на минимальные уровни за последние несколько лет. Какие фундаментальные композиции сформировались на нефтяном рынке? Какая ситуация там сложилась? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Стратегические резервы уже ниже 400 млн баррелей — это условный порог безопасности. Сейчас в США около 365 млн. Во время обострения с Ираном американцы активно расходовали запасы, в отдельные недели — до 9 млн баррелей, что также снижало коммерческие резервы. На фоне этого растет давление на рынок: высокая нефть усиливает инфляцию, ухудшает ситуацию с облигациями, увеличивает стоимость обслуживания госдолга и поднимает цены на бензин, что политически чувствительно для администрации США. Поэтому появляются попытки перейти к переговорам. Ключевой вопрос для рынка — новый нейтральный уровень нефти. Ранее его оценивали в $60-70 за баррель, сейчас закладывается премия из-за геополитики. Если контроль над Ормузским проливом и дополнительные издержки сохранятся, премия может составить $20-30 за баррель. Тогда новый диапазон равновесия — примерно $85-95. Для нефтяного сектора это в целом позитивно. Дополнительный эффект может дать и бюджетное правило Минфина: снижение отсечки с $59 до $50 за баррель будет направлять больше экспортной выручки в ФНБ и оказывать давление на рубль, что обычно поддерживает доходы экспортеров. В итоге акции российских нефтяных компаний выглядят привлекательно в текущих условиях.

