Жалоб на школьный буллинг в Петербурге за год стало на 30% больше

В школах Санкт-Петербурга резко выросло число обращений, связанных с конфликтами и травлей. За последний год их количество увеличилось примерно на 30%, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина на пресс-конференции в ТАСС.

Особенно показательно, что обращений стало больше от элитных учебных заведений

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам детского омбудсмена, особенно показательно, что обращений стало больше от элитных учебных заведений. Директора все чаще просят помощи в ситуациях, когда один ребенок держит в напряжении весь класс. Митянина привела случай, когда мальчик принес в школу огромный тесак, чтобы разобраться с одноклассницей, которая его «доставала». Мать ребенка объяснила это демонстрацией недовольства.

Специалисты различают физический, вербальный, социальный буллинг и кибертравлю. Последствиями систематических издевательств становятся тяжелые психологические травмы, низкая самооценка и социальная изоляция. Причем, как отметила Митянина, травля встречается не только в детской, но и во взрослой среде.

Карина Дроздецкая