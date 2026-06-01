Платежная система Wise стала фигурантом дела об отмывании денег в Бельгии

Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии из-за подозрений в отмывании денег в Европе, пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным трансакциям на сумму более €500 млн. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, из-за отсутствия идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией и т. п.

По данным прокуратуры Брюсселя, расследование «близится к завершению». Wise основана в 2011 году двумя эстонскими технологическими предпринимателями, Кристо Кяэрманном и Тааветом Хинрикусом, ставшими миллиардерами после выхода компании на Лондонскую фондовую биржу. К 2025 году Wise перевела €200 млрд по всему миру для 19 млн клиентов, получив прибыль в размере €1,4 млрд.

После сообщений о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%.

Екатерина Наумова