Роскомнадзор не ограничивал доступ к Python

Роскомнадзор не ограничивал доступ к каталогу программного обеспечения Python Package Index. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ведомства. В РКН добавили, что не наблюдают проблем с доступом к ресурсу.

На проблемы с доступом к Python пользователи жаловались на detector404.ru и Сбой.рф. По их данным, сайт ресурса не загружается, приложение не открывается. Больше всего жалоб пришлось на вечернее время — с 14:00 до 18:00 мск. На сайте detector404.ru отмечается, что за сутки сбой сервиса заметили до 10 тыс. человек.

«Код Дурова» сообщал, что проблемы с доступом к Python наблюдаются второй день. По данным издания, соединение с pypi.org обрывается на этапе TLS (протокол шифрования, защищающий передачу данных между клиентом и сервером). Похожую ошибку фиксировали при сбоях DeepSeek.