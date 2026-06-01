Нападающий СКА Воробьев подписал контракт с «Торпедо»

Нападающий петербургского клуба «СКА» Михаил Воробьев продолжит карьеру в «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского хоккейного клуба.

Экс-игрок команды СКА Михаил Воробьев (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Экс-игрок команды СКА Михаил Воробьев (слева)

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга назвал Воробьева одним из трех лучших центральных нападающих КХЛ и выразил надежду, что тот станет новым символом команды. «Мы считаем успехом его присоединение к нашей команде»,— приводит слова Забуги пресс-служба клуба. Срок соглашения с 29-летним хоккеистом клуб не раскрывает.

Всего в лиге Воробьев провел 418 матчей, набрав 201 очко (66 голов + 135 передач). В составе СКА он выступал пять лет, выиграл Кубок Континента-2023 и дважды становился бронзовым призером чемпионата России.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», СКА и «Торпедо» обменялись хоккеистами.

Карина Дроздецкая