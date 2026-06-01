Аварийность теряет зарубежный след

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД опубликовал годовой обзор аварийности, в котором впервые приводятся данные о ДТП, произошедших в 2025 году по вине иностранцев.

Всего таких аварий зафиксировано чуть более 4,4 тыс., что на 16,9% меньше, чем в 2024 году. Погибло 409 человек (минус 22,2% год к году), ранено — 5,74 тыс. (минус 18,4% год к году). Единственный федеральный округ, где этот вид аварийности растет,— Дальневосточный: на его территории за год произошло на 4,7% ДТП больше, всего — 491 авария. Рост этого показателя наблюдается также в девяти регионах — Бурятии, Дагестане, Удмуртии, Пермском и Хабаровском краях, Иркутской, Новгородской, Орловской областях и Еврейской автономной области.

Наибольший удельный вес ДТП, совершенных иностранцами, в общем количестве аварий, произошедших по вине водителей, наблюдается в Москве (14,9%), Санкт-Петербурге (10,3%) и Московской области (9,3%). Также НЦ БДД приводит данные с разбивкой на гражданство водителей, по вине которых совершались аварии. Больше всего происшествий произошло по вине автомобилистов с гражданством Узбекистана, Киргизии, Таджикистана (см. график). Среди всех аварий в 32 из них водитель находился в наркотическом опьянении. В 474 случаях ДТП управляющие машиной оказывались без водительских прав. В каждой пятой аварии были нарушены требования ОСАГО (в том числе ехали без полиса).

Данные НЦ БДД коррелируются с данными Единой межведомственной информационно-статистической системы: в топ-10 стран по количеству визитов в 2025 году из зарубежных стран вошли Казахстан, Узбекистан, Китай, Киргизия, Абхазия. В целом же иностранцы совершили 15,6 млн поездок в РФ — на 7,3% меньше, чем в 2024 году. Общее число находящихся в России иностранцев, по данным МВД, к началу 2026 года снизилось на 10% год к году — до 5,7 млн человек.

Иван Буранов