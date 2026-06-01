Дело о невидимом должнике

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что упрощенно обанкротить бизнес по процедуре отсутствующего должника можно, только если кредитор докажет реальное прекращение деятельности компании. Дефицит у такого должника активов требуется тщательно доказывать, движения средств по счетам странно было бы ожидать после того, как их заблокировал сам инициатор банкротства — ФНС, а считать компанию, представители которой регулярно ходят на суды, отсутствующей, нелогично, указал ВС.

Дело о несостоятельности казанского ООО «Альфа-Тех» с августа 2023 года рассматривал арбитражный суд Татарстана по заявлению налоговиков. Долг юрлица перед бюджетом составлял 22,3 млн руб. Ведомство настаивало на упрощенной процедуре, ссылаясь на отсутствие у компании активов для полноценного банкротства и фактическое прекращение деятельности организации. Так, по данным ФНС, баланс активов «Альфа-Тех» за 2022 год составлял 6 тыс. руб., а декларация по налогу на прибыль за первое полугодие 2023-го была нулевой.

Закон о несостоятельности устанавливает упрощенную процедуру для отсутствующего должника — его сразу признают банкротом в суде и открывают конкурсное производство. Такие правила применяются, если руководитель должника-юрлица, фактически прекратившего свою деятельность, отсутствует или нельзя установить место его нахождения, у должника нет имущества на покрытие судебных расходов или отсутствуют операции по счетам в течение года. Подать на упрощенное банкротство могут кредиторы независимо от суммы долга.

Арбитражный суд Татарстана, а вслед за ним апелляция и окружная кассация согласились с доводами налоговиков и ввели упрощенную процедуру банкротства. Такое решение суды приняли, несмотря на то что представители компании включились в процесс и подавали возражения, доказывая ведение деятельности. В частности, компания предоставила договор аренды нежилого помещения, но суды его отклонили, так как он был заключен уже после подачи налоговиками заявления о банкротстве. «Альфа-Тех» также указывала на идущие тяжбы по оспариванию продажи автомобилей компании, но суды решили, что это не доказывает наличие активов у юрлица. Отдельно в судебных актах отмечалось отсутствие операций по счетам должника.

По жалобе директора и владельца «Альфа-Тех» дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций.

Должник налицо

ВС отметил, что ФНС представляла противоречивые сведения о финансовом состоянии должника: первоначально говорилось о его имуществе на 6 тыс. руб., а по отчетности компании в январе 2025 года указывались активы уже на 18,6 млн руб. Экономколлегия раскритиковала вывод и об отсутствии операций по банковским счетам, поскольку на момент обращения налоговиков в суд прошло только девять месяцев без движения средств по счетам компании, а в день подачи заявления и месяц спустя юрлицо проводило трансакции.

Таким образом, критерий об отсутствии банковских операций в течение года до даты подачи заявления о признании должника банкротом не соблюден, к тому же «счета должника были заблокированы самим налоговым органом», отметил ВС. Кроме того, представители должника участвуют в судебных заседаниях, представляют пояснения и доказательства, в том числе сдачи налоговой отчетности, платежей по налогам и за услуги ЖКХ. Все эти обстоятельства «очевидно свидетельствовали о заинтересованности контролирующего должника лица в сохранении статуса действующей организации», сделала вывод коллегия.

В заключение ВС отметил, что одной из основных целей закона о банкротстве является восстановление платежеспособности должника, а не его ликвидация, поэтому приоритет имеют реабилитационные процедуры.

Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Если юрлицо не сможет найти средства для погашения долга, оно должно будет пройти полноценную, а не упрощенную банкротную процедуру.

“Ъ” направил запрос в ФНС.

Шанс для бизнеса

Упрощенный порядок банкротства выгоден кредиторам и ФНС из-за сниженных расходов и коротких сроков рассмотрения — дело в том, что процедура отсутствующего должника позволяет миновать стадию наблюдения и сразу открыть конкурсное производство, объясняет старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко. Фактически для бизнеса это означает ликвидацию без всякой оценки его жизнеспособности, добавляет управляющий партнер АБ МУР Давид Кононов.

Но теперь ВС пресек практику, когда упрощенная процедура используется кредиторами исключительно как «ускоритель» банкротства, отмечает старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Полина Визгина. Налоговики сами заблокировали счета должника, а затем сослались на отсутствие движения денежных средств как на формальный повод для его ликвидации, обращает внимание партнер Novator Legal Group Александр Катков. ВС сформулировал важный принцип, по которому кредитор не вправе сам создавать должнику искусственные препятствия для ведения деятельности, а затем использовать их последствия для введения упрощенной процедуры банкротства, говорит господин Катков.

Ключевой посыл ВС заключается в том, что бремя доказывания признаков отсутствующего должника лежит целиком на инициаторе банкротного дела, считает Давид Кононов. По его словам, нельзя «собирать» упрощенную процедуру из удобных материалов, игнорируя противоречия в доказательствах. Нижестоящие суды подошли к вопросу формально, соглашается Антон Кравченко. Теперь у компании есть реальная возможность предоставить доказательства будущих поступлений и вовсе избежать введения банкротства, резюмирует Александр Катков: «ВС напомнил о базовом смысле банкротства — это крайний, а не карательный инструмент, и прежде чем уничтожать бизнес, нужно дать ему шанс договориться с кредиторами и выжить».

Ян Назаренко, Анна Занина