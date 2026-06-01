В петербургском «Водоканале» произошло важное кадровое назначение

Новым генеральным директором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назначен Виталий Пирогов. Он приступит к исполнению обязанностей со 2 июня, сообщили в предприятии.

Предыдущий руководитель Сергей Волков покинул пост из-за перехода на новое место работы

Фото: пресс-служба «Водоканала» Санкт-Петербурга

Господин Пирогов окончил Институт управления и экономики Петербурга, работает в энергетической сфере с 2002 года. Большую часть карьеры он посвятил АО «Петербургская сбытовая компания», которую возглавлял с февраля 2024 года. В «Водоканал» пришел в марте 2026 года на должность заместителя гендиректора. Имеет отраслевые награды Минэнерго.

Предыдущий руководитель Сергей Волков, возглавлявший «Водоканал» с 2022 года, покинул пост в связи с переходом на новое место работы.

Карина Дроздецкая