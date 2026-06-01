Кенийцы протестуют против создания карантинного центра для зараженных Эболой

В Кении сотни человек вышли на акцию протеста против планов властей США и Кении создать в стране карантинный центр для американцев, которые могли заразиться вирусом Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает The Whistler. Демонстранты требуют отказаться от проекта, который, по их мнению, подвергает риску заражения местное население.

Протесты вспыхнули после того, как в субботу Высокий суд Кении приостановил создание карантинного центра и запретил ввоз иностранных пациентов. Решение было принято по иску Обществом адвокатов Кении, который поддержали местные активисты, врачи и правозащитные организации, критиковавшие план создания карантинного центра.

Но, несмотря на судебный запрет, правительство Кении продолжает подготовку к открытию центра. Министр здравоохранения Аден Дуале в воскресенье попытался успокоить общественность, заявив, что карантинная зона предназначена «для всех». Однако критики плана указывают, что объект спроектирован и профинансирован специально для эвакуации граждан США. Очередное слушание по делу назначено на 2 июня.

Екатерина Наумова