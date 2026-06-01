Турция начала переговоры о продлении поставок газа из России

Турецкая государственная компания BOTAS обсуждает продление соглашений с «Газпромом» о поставках природного газа после 2026 года, поскольку срок действия текущих контрактов истекает в конце года. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в интервью Bloomberg на Энергетическом форуме в Баку.

По словам турецкого министра, потенциальные объемы и сроки пока не согласованы. В декабре Анкара продлила два контракта с «Газпромом» на получение газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Турция — второй по величине рынок для компании после Китая с 2022 года.

«Голубой поток» ориентирован на внутренний турецкий рынок, тогда как «Турецкий поток» включает две нитки: одна для Турции, другая — для стран юга Европы (Болгарии, Сербии, Венгрии).