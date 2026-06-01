В Ленобласти ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

В Ленинградской области силовики пресекли работу нелегального производства в деревне Пески. Задержаны трое мужчин — двое местных жителей 40 и 50 лет и их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подпольный цех был оснащен технологическим оборудованием для смешивания жидкостей и автоматизированной линией розлива. В ходе обысков полицейские изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готовой продукции, разлитой по бутылкам с этикетками известных брендов водки, коньяка и виски. Акцизных марок на бутылках не было.

Еще один склад обнаружили в Шушарах — на грузовом терминале на Поселковой улице. В прицепе фуры нашли 26 еврокубов сырья. Всего из незаконного оборота изъяли порядка 30 тонн спирта и свыше 20 тысяч литров готового напитка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот этилового спирта в особо крупном размере). Фигуранты задержаны, расследование продолжается.

Карина Дроздецкая