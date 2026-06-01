Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

СКА и «Торпедо» обменялись хоккеистами

Хоккейные клубы СКА и «Торпедо» произвели обмен. В Петербург перешли нападающий Василий Атанасов и защитник Арсений Варлаков, а в Нижний Новгород отправился форвард Матвей Поляков, сообщила пресс-служба армейцев.

игрока команды СКА Матвея Полякова (справа) обменяли на Атанасова и Варлакова

игрока команды СКА Матвея Полякова (справа) обменяли на Атанасова и Варлакова

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

игрока команды СКА Матвея Полякова (справа) обменяли на Атанасова и Варлакова

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В минувшем сезоне 24-летний Атанасов набрал 40 очков (23 шайбы + 17 передач) в 72 матчах. На его счету приглашение на Матч звезд КХЛ-2023 и Кубок Харламова в составе «Чайки».

21-летний Варлаков в КХЛ провел 8 игр, отметившись двумя передачами, еще 19 очков (4+15) набрал в 49 матчах ВХЛ.

У 22-летнего Полякова, для которого прошлый сезон стал первым полноценным в лиге, 29 очков (16+13) в 68 встречах.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд