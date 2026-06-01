«Снял барахло — переделывай»: Владимир Мединский высказался за усиление государственного контроля в кино. В интервью журналу «Эксперт» помощник президента отметил положительный советский опыт, когда цензура позволяла следить за качеством кинопродукции. При этом высокий чиновник не намерен идеализировать прошлое. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отчасти согласен с Владимиром Мединским.

Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт» жестко прошелся по отечественной киноиндустрии. По словам помощника президента, она зависла между социализмом и капитализмом. В отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов.

Помощник президента России Владимир Мединский Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза, халтуру не пропускали в прокат. Если продюсер создал с помощью государственных денег низкопробное кино, то принимать его нельзя. Снял барахло — переделывай.

В качестве вывода: государство хочет как лучше, но не получается следить за качеством. Владимир Ростиславович абсолютно прав — или социализм, или капитализм, третьего не дано. Нельзя скрестить теплое с мягким. Поскольку сейчас явно ближе к социализму в его именно советском варианте, то возвращение цензуры выглядит вполне логичным. Возвращаться обратно в СССР — так возвращаться. Нет смысла больше играть в рыночную экономику в киноискусстве, давайте ее ликвидируем. Хотя бы потому, что рыночная экономика предполагает свободу творчества, а судьей выступает не государство в лице худсоветов, непонятно из кого состоящих, а зритель. Если он идет на фильм — значит, он хороший. Нет — плохой.

Есть регламент на уровне законодательства: какие сцены можно, какие нельзя. Другой вопрос, что законодательство у нас тоже где-то порой непростое, скажем так. Кроме того, в современной Российской Федерации цензура запрещена Конституцией. Как гласит статья 29 Основного закона страны: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Собственно, главное даже не в этом. Откуда такая уверенность, что с возвращением официальной цензуры барахла и откровенной халтуры будет меньше? Не заслуга цензуры в том, что в СССР было великое, конечно, по-своему, кино, а сейчас ничего и близко к этому нет. Просто были люди, которые это кино снимали, а сейчас они куда-то подевались. А может быть, это как раз и следствие этой самой цензуры, что не хотят таланты в таких условиях работать. И как работать? Чебурашка, с одной стороны, вроде безвинный сказочный персонаж, а с другой — космополит безродный. Гена — зеленый крокодил — ну куда это годится? Царевна-лягушка — тоже, как посмотреть. Неправильные это герои, как выясняется.

А какие тогда правильные? Нет четкого ответа. Хорошо, сняли, допустим, фильм, вроде бы неплохой, цензура его официально утвердила, зритель пошел, бюджет хороший, но вдруг некой общественности он не понравился. И отправляется фильм на полку. Ибо общественности у нас перечить нельзя. Сложная задача у новой российской интеллигенции: куда ни кинь — всюду клин.

Дмитрий Дризе