Мишустин призвал защищать детей от «быстрой смены картинки» в мобильных играх

Проводя слишком много времени за мобильными играми, дети перестают концентрироваться на «более важных вещах», считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Он призвал вернуть интерес детей к художественной литературе.

«Надо, конечно, детишек наших защищать... Они привыкают к быстрой смене картинки и иногда, к сожалению, теряя потом фокус на более важных вещах», — сказал господин Мишустин на церемонии вручения премий в области детской и подростковой литературы (цитата по сайту правительства). Под такими вещами он имел в виду художественную литературу, в том числе приключенческую.

Российский премьер также поблагодарил лауреатов премии за заботу о подрастающем поколении. Детские книги он назвал самыми важными для формирования личности. Михаил Мишустин отметил, что чтение знакомит ребенка с российской культурой и ее духовным наследием.