Путин: многодетные семьи совершают подвиг каждый день
Президент Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин (в центре) во время церемонии
«Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг», - отметил глава государства.
Наград удостоены семьи из Москвы, Псковской, Ростовской, Тюменской, Новосибирской, Херсонской областей, Мордовии, Дагестана, Северной Осетии – Алании. По словам президента, власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, в том числе, последовательно выстраивают национальные проекты вокруг интересов семей с детьми. Также свои решения, программы поддержки формируют бизнес, крупные работодатели. Также он пообещал, что государство продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей.