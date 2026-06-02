Отставки сделаны

Набирающая обороты думская кампания временно «заморозила» процесс обновления губернаторского корпуса. К такому выводу пришли эксперты компании «Минченко консалтинг» в свежем выпуске рейтинга «Госсовет 2.0», оценивающего политическую устойчивость глав субъектов. Вместо весенней «волны отставок» Кремль ограничился точечными заменами, а многочисленные губернаторы-аутсайдеры сумели выбраться из «красной зоны». Вероятно, новые кадровые решения будут приниматься уже после выборов, считают эксперты.

Фото: пресс-служба Совета федерации Вологодскому губернатору Георгию Филимонову помогла позиция спикера Совета федерации Валентины Матвиенко

Накануне формирования нового созыва нижней палаты парламента в «красной зоне» политической устойчивости, то есть под угрозой отставки, не оказалось ни одного российского губернатора. Такая ситуация наблюдается впервые за десять лет существования рейтинга («Госсовет 2.0» выходит с 2017 года).

«Минченко консалтинг» ранжирует устойчивость губернаторов по девяти критериям, шесть из которых приносят баллы (поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, недавнее избрание или переизбрание на пост, личное позиционирование, качество политического менеджмента), а еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела). В «зеленую зону» с максимальной устойчивостью попадают губернаторы, набравшие 16 и более баллов, в «красную» — 10 баллов и менее.

В сентябре 2025 года эксперты компании прочили отставку сразу семи региональным руководителям. По их оценке, лишиться кресла могли губернаторы Вологодской, Запорожской, Самарской и Ульяновской областей, а также главы Северной Осетии, Хакасии и Дагестана. Однако в действительности полномочия сложил только один: 4 мая дагестанский лидер Сергей Меликов уступил пост главе Верховного суда республики Федору Щукину.

Зато уже 13 мая в отставку синхронно ушли губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, которых эксперты «Минченко консалтинг» стабильно включали в «зеленую зону». Как объясняется в свежем докладе, на примере приграничных субъектов Кремль решил протестировать две модели антикризисного управления. В Белгородской области, которую возглавил генерал-майор Александр Шуваев,— «военно-мобилизационную», а в Брянской, где врио губернатора стал опытный чиновник Егор Ковальчук,— «технократическую». Учитывая, что соседней Курской областью управляет представитель «старой школы» публичной политики Александр Хинштейн, конкуренция трех разных подходов к разрешению кризисных ситуаций «может стать основанием для корректировки кадровых решений в будущем», полагают авторы рейтинга.

Что касается других аутсайдеров, которым компания «Минченко консалтинг» сулила отставку, то все они выбрались из «красной зоны». Вологодскому губернатору Георгию Филимонову помогла позиция спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, обратившей внимание на снижение налоговых поступлений со стороны «Северстали» (господин Филимонов регулярно критикует основного акционера холдинга Алексея Мордашова). Глава Запорожской области Евгений Балицкий сумел добиться «снижения интенсивности элитных конфликтов», говорится в докладе. Самарский губернатор Вячеслав Федорищев активизировал встречи с федеральными чиновниками и «снизил градус скандальности», а ульяновский коммунист Алексей Русских «удерживается благодаря лоббизму главы КПРФ Геннадия Зюганова, а также наличию крупного проекта в регионе — научного ядерного реактора МБИР». По мнению «Минченко консалтинг», главе Северной Осетии Сергею Меняйло помогла встреча с президентом Владимиром Путиным, а руководителю Хакасии Валентину Коновалову (КПРФ) — «перемирие» со спикером республиканского парламента единороссом Сергеем Соколом.

«Перед федеральной парламентской кампанией можно зафиксировать общее повышение устойчивости губернаторского корпуса,— отмечают эксперты.— Федеральный центр не стал прибегать к волнообразным отставкам, а осуществил лишь точечные ротации губернаторов». Новые кадровые решения могут произойти уже после выборов, поскольку Кремль не хочет «усложнять внутриполитическую ситуацию» накануне голосования, резюмируют в «Минченко консалтинг».

Андрей Прах