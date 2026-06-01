Еще несколько фигурантов дела о мошенничестве на стройке «Газпром Арены» получили сроки

Дзержинский районный суд вынес приговор трем фигурантам дела об особо крупном мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове. Серик Чайкин, Мария Сысоева и Роман Бурашников признаны виновными по трем эпизодам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Признаны виновными Серик Чайкин, Мария Сысоева и Роман Бурашников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Признаны виновными Серик Чайкин, Мария Сысоева и Роман Бурашников

Речь идет о контракте 2017 года между Фондом капитального строительства и Водоканалом на строительство входной группы с контролем доступа. По версии обвинения, представители компании «Фортис» и Водоканала действовали в составе организованной группы бывшего руководителя проектов ГУПа Андрея Поздеева (осужден ранее на 4,4 года). Вместо оборудования марки Jafar фигуранты поставили другую технику с подложными шильдами. Ущерб бюджету составил более 30,2 млн рублей.

Чайкин получил 5 лет колонии общего режима. Сысоевой и Бурашникову назначили условные сроки — 4 и 3,5 года соответственно. С Чайкина также взыскали 30,2 млн рублей по гражданскому иску, с Сысоевой и Бурашникова — 6 млн рублей в пользу Фонда капитального строительства.

Строительство стадиона «Газпром-Арена» началось еще в 2007 году, был официально введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Стадион возводили почти 11 лет, а его итоговая стоимость выросла с первоначальных 6,7 млрд рублей до почти 43 млрд рублей. В ходе строительства проект менялся несколько раз, менялись и подрядчики. Смена компаний сопровождалась взаимными судебными исками, разрывами контрактов и банкротствами. Каждая передача дел выявляла новые недостачи, скрытые дефекты и неосвоенные авансы.

Так, в августе 2022 года «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге огласили приговор по делу об особо крупном мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена» на 179 млн рублей при поставке систем видеонаблюдения. Ранее, в мае 2021-го, по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены» был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян.

Карина Дроздецкая