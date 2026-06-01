В России снимут фильм о коте Леопольде

Съемки полнометражной художественной картины «Леопольд» планируется запустить в России осенью 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Киноцех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма о коте Леопольде

Фото: Союзмультфильм, ТО «Экран» Кадр из мультфильма о коте Леопольде

Фото: Союзмультфильм, ТО «Экран»

Работу над фильмом ведут Welcome Media и белорусский «Киноцех», постановщиком выступит Владислав Богуш. Будущая лента основана на рассказах Анатолия Резникова, создателя мультипликационного персонажа. Как рассказали продюсеры, действие перенесут в современность, картина будет игровой, большинство персонажей воплотят актеры, имена исполнителей ролей пока не раскрываются.

Продюсер проекта Андрей Липов отметил, что на историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей, и создатели хотят сохранить доброту, мудрость и знаменитое «Ребята, давайте жить дружно!», рассказав при этом новую зрелищную историю для современной семейной аудитории. По словам продюсера Максима Максимова, создатели готовят фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в непростых ситуациях. Эти ценности понятны любому поколению, что делает кота Леопольда универсальным киногероем, отметил Максимов.