На праймериз «Единой России» победу одержали 480 из 1300 участников СВО

Победителями предварительного голосования «Единой России» стали 480 из 1300 участников военной операции. Об этом сообщил председатель партии и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам, тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО», — заявил господин Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и президиума Генсовета «Единой России».

По его словам, всего на участие в праймериз поступило 22 тыс. заявлений. «Не менее важный момент — число выборщиков, которые отдали за кандидатов свои голоса. Более 10 млн человек уже со своей позицией. Это нужно ценить»,— добавил господин Медведев.