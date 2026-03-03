Страховщики дошли до кассации в попытке избежать выплат пострадавшему от атак белгородскому заводу

Арбитражный суд Московского округа (кассационная инстанция) оставил без удовлетворения жалобу страхового публичного АО «Ингосстрах» на решения Арбитражного суда Москвы и апелляционной инстанции о взыскании страховой выплаты в пользу ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Поводом для спора стали обстрелы предприятия, которое находится в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе 2024 года завод сапфиров «Монокристалл» (бывшее ставропольское АО «Концерн "Энергомера"», ныне — АО «Монокристалл») потребовал признать страховым случаем события 27 мая 2023 года и перечислить 62 млн руб. Согласно материалам суда, в марте 2022 года предприятие заключило с «Ингосстрахом» договор страхования имущества на 152,6 млн руб. «от огня и других рисков». Оно находилось в залоге у Сбербанка, который позже также заявил право на страховое возмещение.

«Монокристалл» уведомил «Ингосстрах» о «наступлении события, имеющего признаки страхового случая», однако в ответ получил письмо об отсутствии оснований для признания события таковым. Арбитражный суд Москвы указал, что имущество действительно было повреждено в результате обстрелов, и обязал выплатить компенсацию Сбербанку в размере 37,2 млн руб. Ранее решение первой инстанции поддержал 19-й арбитражный апелляционный суд.

Параллельно в суде рассматривался иск к «РСХБ-Страхованию», застраховавшему другое имущество «Монокристалла», — на 86,8 млн руб., из которых 53,3 млн также были в залоге у Сбербанка. Эти активы пострадали в тот же день, страховщик тоже отказался компенсировать убытки. В апреле 2025-го суд обязал компанию выплатить 86,6 млн руб. в пользу предприятия и 53,3 млн руб. в пользу банка. По этому делу страховая компания так же дошла до кассации, решение пока не принято.

Анна Швечикова