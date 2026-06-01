РФ и Индонезия приступают к плану по развитию сотрудничества в морской сфере

Россия и Индонезия начинают реализацию плана совместных мероприятий, направленного на развитие сотрудничества Москвы и Джакарты в морской сфере. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он принял в Москве министра-координатора по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агуса Юдойоно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: советник президента-председателя правления Банка ВТБ Михаил Попов, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и помощник секретаря Совета безопасности России Евгений Аношин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Справа налево: советник президента-председателя правления Банка ВТБ Михаил Попов, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и помощник секретаря Совета безопасности России Евгений Аношин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый раунд консультаций с участием ведомств, крупных компаний и организаций обеих стран состоялся в октябре 2025 года в столице Индонезии Джакарте. Те плодотворные обсуждения заложили основы для выстраивания стратегического диалога России и Индонезии по морской тематике, подчеркнул Николай Патрушев.

По его словам, Москва и Джакарта провели работу над подготовленным Россией планом двусторонних мероприятий в морской сфере. По предложению Индонезии учреждены три рабочие группы для выполнения этого плана.

«Первая рабочая группа займется вопросами развития судостроения, модернизации портов и использования новых логистических маршрутов. Вторая рабочая группа займется устойчивым развитием морских и рыбных ресурсов. Третья рабочая группа уделит внимание проведению совместных научных исследований и подготовке кадров», — уточнил Николай Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

С российской стороны первую рабочую группу возглавит министерство промышленности и торговли с участием Министерства транспорта и крупнейшей судостроительной компании РФ Объединенной судостроительной корпорации. Компании России и Индонезии, как заявил господин Патрушев Патрушева, заинтересованы в создании совместного судостроительного предприятия, а также производства в Индонезии судового комплектующего оборудования.

«Они также могут предложить передовые мировые технологии в области «зеленого» судостроения, повышения энергоэффективности и использования альтернативных видов топлива», — отметил он. В рамках деятельности этой рабочей группы компании FESCO и «Дело», по его словам, предложили взаимодействие с индонезийской стороной по вопросам развития портовой инфраструктуры. Вторую рабочую группу возглавит Росрыболовство, а третью — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Елена Черненко