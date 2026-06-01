Умер последний гендиректор ФАПСИ Владимир Матюхин

Последний гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при президенте Владимир Матюхин умер в возрасте 82 лет. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института информатизации автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).

Владимир Матюхин в 2006 году

Владимир Матюхин родился 4 февраля 1945 года в Москве. Руководил ФАПСИ с 1999 года до момента расформирования агентства в 2003 году. Занимал посты первого замминистра обороны (2003-2004) и руководителя Федерального агентства по информационным технологиям (2004-2010). С 2010 года руководил созданием интеллектуальной системы управления на железнодорожном транспорте в НИИАС.

В пресс-службе института отметили, что под руководством Владимира Матюхина создавались «передовые отечественные технологии в области информационной безопасности, электронной подписи, интеллектуальных карт, волоконно-оптических систем связи и квантово-криптографических решений».

ФАПСИ было основано в 1991 году на базе Комитета правительственной связи при президенте РСФСР, 16-го управления КГБ и нескольких электротехнических НИИ. Агентство, в частности, отвечало за специальную связь и мониторинг общественного мнения. После расформирования функции ФАПСИ перешли к ФСБ, ФСО и СВР.