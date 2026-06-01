Опекунам героев никто не должен

Часть опекунов погибших участников СВО столкнулась с проблемами при получении выплат за погибших воспитанников. Суды утверждают, что они уже получали от государства деньги на содержание детей и на дополнительные выплаты рассчитывать не могут. После неудачных судебных разбирательств эти опекуны обратились в Госдуму. Изучив поступившие обращения, депутаты попросили подключиться к решению проблемы Верховный суд и правительство РФ.

Как стало известно “Ъ”, думский комитет по защите семьи обратился в Верховный суд (ВС) и правительство c просьбой изменить законодательство для защиты опекунов погибших участников СВО. Ранее граждане обращались в комитет в связи с невозможностью получить выплаты от государства после гибели своих воспитанников.

Сейчас получить единовременное пособие (президентская выплата — 5 млн руб.) и страховую сумму (около 4 млн руб.) в случае смерти военнослужащего могут супруги, родители, дети погибшего, совершеннолетние дети-инвалиды, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно. Такое же право имеют «фактические воспитатели» — лица, которые за свой счет содержали погибшего (например, отчим или мачеха) не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия. Статус «фактического воспитателя» определяется судом в индивидуальном порядке.

Как отмечается в обращениях, суды при рассмотрении дел о признании их «фактическими воспитателями» часто выносят решения не в пользу опекунов, поскольку ранее они получали от государства деньги на содержание ребенка.

Дело в том, что опекуны получают единовременную выплату при передаче ребенка в семью — 28,4 тыс. руб. а также ежемесячную на содержание ребенка, ее размер устанавливает регион (например, в Башкирии она составляет около 15 тыс. руб. в месяц, а в Тульской области — 34 тыс. руб.). А «фактические воспитатели» содержат ребенка на собственные средства. Обращения с жалобами поступили от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и других регионов. Авторы писем считают такой подход несправедливым и дискриминирующим их по сравнению с биологическими родителями.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) просит внести в федеральное законодательство изменения, которые позволят опекунам получить статус «фактических воспитателей» вне зависимости от полученных ранее денег на содержание.

Нынешняя позиция ВС по этому вопросу была сформулирована в 2024 году по делу жительницы Бурятии, пытавшейся признать незаконным отказ в выплате за гибель ее подопечного, рассказала “Ъ” семейный юрист Татьяна Шакурова. Суд уже тогда постановил, что опекун, которому государство ранее предоставляло средства на содержание, не может претендовать на выплаты в связи с гибелью военнослужащего.

«Формально данная позиция выглядит логичной. Но она не учитывает ряд существенных жизненных обстоятельств,— отмечает госпожа Шакурова.— Нередко деньги, выделяемые государством на содержание приемного ребенка, оказываются недостаточными для полноценного обеспечения его потребностей. Приемные родители вынуждены компенсировать дефицит за счет собственных средств — например, направляя их на дорогостоящее лечение, специализированное обучение или реабилитацию».

Ведущий юрист отдела семейного права и банкротства адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» Полина Баданина обращает внимание на то, что по закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», выплаты могут получать не только родители, но и бабушки, дедушки, отчимы и мачехи, если они «воспитывали и (или) содержали» погибшего военнослужащего, Таким образом, резюмирует эксперт, закон не требует выполнения обоих условий —- воспитания и содержания — одновременно, позволяя получить выплату при выполнении хотя бы одного из них.

Полина Мотызлевская