Крематорий на Шафировском отреставрируют в стиле советского модернизма

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик реконструкции городского крематория на Шафировском проспекте. Проект ансамбля в историческом районе Ручьи ранее одобрил градостроительный совет после доработки замечаний.

Основная идея реконструкции — сохранить исторический облик и следовать традициям советского модернизма Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Крематорий построили в начале 1970-х по проекту архитекторов Натальи Захарьиной, Давида Гольдгора и Александра Константинова. Комплекс включает главное здание с прощальными залами и помещениями для кремации, административно-бытовой, производственный и складской корпуса, здание рентгена, гараж, парковку и центральную аллею с фонтанами. Является единственным крематорием в городе.

«Основной идеей является сохранение исторического облика крематория, а при создании новых фрагментов здания, следование традициям и применение архитектурного стиля, в котором оно было построено — советского модернизма»,— говорится в сообщении пресс-службы комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Для отделки предлагается использовать мраморизированный известняк и полированный камень. Проект разработало ООО «СИРИУС» по заказу ГУП «Ритуальные услуги».

Карина Дроздецкая