Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк России продлил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов недружественных стран

Центробанк продлил ограничения на денежные переводы на иностранные счета для нерезидентов из недружественных стран, сообщает пресс-служба регулятора. Они будут действовать до 7 декабря 2026 года.

Как объяснили в ЦБ, ограничение не коснется иностранных компаний, которые контролируют российские юридические и физические лица. Кроме того, запреты не распространяются на иностранные инвестиции, размещенные на счетах типа «Ин». Их можно будет переводить на иностранные счета.

Банки из недружественных государств смогут переводить денежные средства в рублях. Для этого они должны использовать корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд