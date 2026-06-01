Банк России продлил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов недружественных стран

Центробанк продлил ограничения на денежные переводы на иностранные счета для нерезидентов из недружественных стран, сообщает пресс-служба регулятора. Они будут действовать до 7 декабря 2026 года.

Как объяснили в ЦБ, ограничение не коснется иностранных компаний, которые контролируют российские юридические и физические лица. Кроме того, запреты не распространяются на иностранные инвестиции, размещенные на счетах типа «Ин». Их можно будет переводить на иностранные счета.

Банки из недружественных государств смогут переводить денежные средства в рублях. Для этого они должны использовать корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях.