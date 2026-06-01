В Екатеринбурге квартиры без отделки стали предлагать реже на 13%

Предложение квартир без чистовой отделки на екатеринбургском рынке за год снизилось на 13,4%, следует из данных анализа сервиса bnMap.pro и девелоперской компании «Разум».

Общая доля проданных квартир с чистовой отделкой при этом сохраняется на уровне 48,6%. Число таких лотов выросло на 1 тыс. за год, это около 9,3%.

«Снижение доли квартир без отделки может говорить о трансформации спроса. Если ранее покупатель был ориентирован на приобретение недвижимости как инвестицию, то в настоящее время, в свете возросших ипотечных ставок и повышения стоимости жилья, люди заинтересованы в немедленном использовании недвижимости»,— сказала основатель bnMap.pro Ирина Доброхотова.

Эксперт добавила, что стоимость ремонта от застройщика дешевле, чем самостоятельного. При этом его стоимость можно включить в стоимость ипотеки.

Напомним, по итогам I квартала 2026 года в Екатеринбурге заключили на 25% больше договоров долевого участия (ДДУ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение засройщиков выросло на 27%.

