Квартал оптимального ассортимента

По итогам первого квартала 2026 года на первичном рынке Свердловской области было заключено около 5,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианная стоимость 1 кв. м в новостройках Екатеринбурга составила 178 тыс. руб., а средняя площадь приобретаемых квартир продолжает сокращаться. Эксперты отметили, что предложение застройщиков год к году выросло на 27%, но затоваривания на рынке пока не наблюдается.



Сделки и цены

Как сообщили «Ъ-Урал» эксперты аналитического центра «Авито Недвижимости», количество заключенных ДДУ на первичном рынке Свердловской области в I квартале выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,9 тыс. договоров против 4,7 тыс. Но результаты квартала аналитики называют лишь «формальным ростом». По данным «СКМ Девелопмент», в начале года рынок новостроек демонстрировал высокую активность, в Екатеринбурге было зарегистрировано около 2,5 тыс. ДДУ, что в 2,2 раза выше показателя января прошлого года. В марте число сделок упало примерно до 1,5 тыс.

По словам руководителя аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН), партнера аналитической платформы bnMAP.pro Михаила Хорькова, повышенный спрос в январе объяснялся покупательским страхом трансформации семейной ипотеки, а в феврале-марте рынок Екатеринбурга уже показывал слабые продажи на уровне прошлого года.

С использованием ипотеки в марте 2026 заключали около 55% сделок на первичном рынке. По итогам января-марта в «СКМ Девелопмент» отмечают рост интереса покупателей к IT-ипотеке (ее доля в общем числе покупок составила порядка 7%).

Как рассказал «Ъ-Урал» коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров, по итогам прошедшего марта медианная стоимость 1 кв. м в новостройках Екатеринбурга составила 178 тыс. руб. Относительно декабря 2025 года она увеличилась на 3,1%. «Увеличение медианной стоимости "квадрата" произошло в том числе из-за изменений в структуре предложения на первичном рынке. Так, только за I квартал количество объявлений о продаже новостроек классов "бизнес" и "элит" увеличилось на 10,9%»,— пояснил господин Белокуров.

По данным «Авито Недвижмости», если смотреть по сделкам за квартал, то год к году средняя стоимость 1 кв. м в регионе выросла на 11% и составила 166 тыс. руб. Средний чек вырос с 6,9 до 7,48 млн руб.

Так, средняя цена студий на «Авито Недвижимости» по Екатеринбургу в марте составила 5,3 млн руб., «однушки» — 7,4 млн руб., «двушки» — 10,1 млн руб., «трешки» — 13,4 млн руб., квартир с четырьмя комнатами и более — 17,9 млн руб.

Аналитики отмечают, что размер проданных квартир на первичном рынке уменьшился с 46,2 до 44,9 кв. м, что частично компенсировало динамику стоимости за «квадрат».

Девелоперская активность

По итогам первого квартала Свердловская область вышла на третье место по общему объему жилищного строительства среди регионов России и на второе по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов. Как сообщал губернатор Денис Паслер, в регионе сдали более 1,3 млн кв. м жилья, что составляет 130,5% к аналогичному периоду прошлого года. Из них более 747 тыс. кв. м — многоквартирные дома, 625,9 тыс. кв. м — индивидуальные дома (ИЖС).

Евгений Белокуров отметил, что активность застройщиков в Екатеринбурге продолжает оставаться стабильно высокой. По данным ЕИСЖС (портал Дом.рф), в апреле в городе возводится 5,35 млн кв. м жилья — на 5,6% больше, чем годом ранее.

«Если раньше девелоперы запускали проекты в основном в южной части города, то сейчас активное строительство идет во всех его районах, лидерами по общей площади возводимого жилья являются два района — Академический и Вторчермет»,— прокомментировал эксперт.

Отмечается, что застройщики предпочитают возводить дома большей этажности с большим числом квартир, а малоэтажные проекты реализуют реже, что позволяет оптимизировать бюджеты и снизить себестоимость кв. м в проектах, что сдерживает рост цен на рынке.

Предложение квартир в новостройках Свердловской области на «Авито Недвижимости» год к году выросло на 27%. Больше всего в экспозиции в марте 2026 было представлено однокомнатных и двухкомнатных квартир — их доли от всех объектов составили 36% и 35% соответственно. Студий в продаже около 15% от общего числа.

«За I квартал в Свердловской области запущено строительство 493 тыс. кв. м нового жилья, продано по ДДУ при этом 263 тыс. кв. м, что дает оптимальный коэффициент восполнения ассортимента: в регионе мы не наблюдаем ни дефицита, ни затоваривания. Наблюдается рост доли сделок в новостройках по договорам купли-продажи — уже после ввода жилья в эксплуатацию с 16% в I квартале 2025 года до 20% в I квартале этого года, что соответствует общероссийскому тренду и открывает дополнительные возможности для покупателей, которые могут сразу въехать в готовое жилье»,— рассказал «Ъ-Урал» управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Планы и прогнозы

Эксперты напоминают, что один из основных факторов, влияющих на активность застройщиков и покупателей новостроек остается ключевая ставка Банка России, которая планомерно снижается с мая 2025 года (сейчас составляет 14,5%).

«Рынок настроен оптимистично, его участники исходят из ожидания продолжения этого тренда. Снижение ставки, с одной стороны, делает ипотечные кредиты более доступными, с другой — позволяет застройщикам через более дешевые кредиты снизить себестоимость проектов и нагрузку на свои бюджеты»,— пояснил Евгений Белокуров.

Он добавил, что на развитие рынка будет влиять стратегия застройщиков в части проведения акций и предоставления скидок. Так, по данным за I квартал, скидки на выделенные пулы квартир предоставлялись в 75% строящихся проектов, а средний размер дисконта составил 1,3 млн руб.

Мария Игнатова