Авиакеросин оставят про запас

Власти впервые ввели запрет на экспорт авиакеросина. Цель — обеспечить стабильность на внутреннем рынке, заявили в правительстве. Запрет будет действовать до 30 ноября. До этого похожие ограничения вводились на вывоз бензина и дизеля. Вместе с тем, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что в России нет дефицита авиакеросина. Он добавил, что власти в любом случае исходят из интересов воздушных перевозчиков.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отмечает, что мера носит превентивный характер:

«Керосина действительно нет. До всех этих событий его производилось существенно больше, чем требовалось гражданской авиации. Понятно, что есть и другие потребители — Минобороны, зарубежные покупатели. При этом потребность в топливе вряд ли вырастет: у российских авиакомпаний в этом году больше самолетов не станет, а существующие мощности уже загружены практически на 100%. Скорее, это превентивная мера, направленная на то, чтобы избежать ухудшения ситуации, если какие-то новые или уже поврежденные НПЗ будут выведены из строя.

Стоит ли в такой ситуации опасаться последствий для мирового авиасообщения? Есть страны, где потребители более чувствительны к ценам на нефть и производное от нее топливо, и есть те, где эта зависимость ниже. Как правило, чем беднее государство, тем сильнее авиакомпании и пассажиры реагируют на рост издержек. О нехватке топлива как таковой пока говорить рано. Однако мы видим, что в ряде относительно небогатых стран, например в Нигерии, перевозчики уже требуют от властей ограничить стоимость авиатоплива, поскольку при нынешних ценах их деятельность становится экономически невыгодной».

За последнюю неделю авиатопливо подорожало сразу на восемь с половиной процентов, подсчитали аналитики из компании NEFT Research. По данным источников РБК в энергетической отрасти, нехватку предложения на рынке власти зафиксировали еще в начале весны. В мае ситуация ухудшилась из-за сокращения производства на некоторых НПЗ. Таким образом, правительство вынужденно вводит запрет на экспорт авиакеросина в преддверии сезона летних отпусков, говорит заместитель гендиректора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина:

«На сегодняшний день выдача топлива для оптовых покупателей существенно ограничена. Выживать можно в основном за счет заправок у вертикально интегрированных компаний. Это говорит о том, что оптовый рынок сейчас находится под сильным напряжением. В этой связи, чтобы обеспечить комфортный летний отдых, в том числе поездки в южные регионы России, правительство приняло решение ограничить экспорт авиационного керосина. Смогут ли российские авиаперевозчики компенсировать запрет на экспорт за счет поставок внутренним компаниям? Безусловно. Количество рейсов по внутренним направлениям ежегодно растет, особенно заметно это в летний период, когда начинается сезон отпусков».

В апреле правительство ввело запрет на вывоз бензина из России. Ограничения действуют до 31 июля. Мера не касается поставок в рамках межправительственных соглашений. Также в конце июля истекает срок запрета на экспорт дизельного топлива для всех, кроме производителей. Впрочем, по информации источников РБК, власти уже обсуждают введение полномасштабных ограничений на дизель. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от Министерства энергетики.

Никита Путятин