В Брянской области в результате ударов БПЛА пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения при ударах беспилотников ВСУ в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В селе Старая Гута под удар попал электропоезд. Помощник машиниста получил осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму. При атаке по территории свинокомплекса АПХ «Мираторг» в Климовском районе был ранен один сотрудник. В селе Андрейковичи две женщины также получили ранения.

По данным Минобороны, ночью 1 июня над восемью регионами России, включая Брянскую область, средства ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника.