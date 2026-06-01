Сервисы бронирований ведут к сделке

Сервис OneTwoTrip выставили на продажу. Как сообщили «Известиям» источники на рынке, компания начала искать потенциальных покупателей еще полгода назад. Стоимость актива и условия продажи не раскрываются. OneTwoTrip основан в 2011 году, платформа специализируется на продаже билетов, бронировании гостиниц, аренде автомобилей и страховых услугах. По собственной оценке компании, ее сервисами пользуются более 11 млн человек. При этом на прошлой неделе “Ъ” со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке платформы «Островок». Актив оценивают в 15-20 млрд руб. О чем говорит такое количество потенциальных сделок на рынке?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ

Управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин считает это признаком монополизации:

«Онлайн-тревел-агентства, такие как "Островок", "Яндекс Путешествия" и другие агрегаторы, вряд ли куда-то исчезнут. Этот сегмент занимает значительную долю рынка, и крупные компании продолжают в него инвестировать. Например, МТС в свое время купил "Броневик" для развития "МТС Travel". Свои сервисы есть у Т-Банка, "Яндекса" и других игроков. Пользователи все чаще выбирают агрегаторы, потому что привыкли получать всю информацию в одном месте и пользоваться программами лояльности. Компании видят высокий спрос, хотя периодически возникают конфликты вокруг комиссий. Тем не менее для многих независимых отелей такие площадки остаются одним из основных каналов продаж. Поэтому возможную продажу "Островка" или OneTwoTrip я бы не связывал со снижением спроса.

Можно ли предположить, что эти сервисы тоже захочет купить какой-нибудь техногигант? Вполне. У крупных экосистем остается интерес к таким активам, а "Островок" и OneTwoTrip — сильные и узнаваемые бренды. Для отельеров главный риск в другом: крупные платформы со временем начинают диктовать условия. Поэтому важно диверсифицировать каналы продаж и работать над тем, чтобы гости, пришедшие через агрегаторы, затем бронировали напрямую».

По данным системы Travelline, совокупная доля десяти крупнейших платформ бронирования за год упала, но всего на 3 процентных пункта. Наиболее заметные потери понесли сервисы «Яндекса». А положительную динамику показали Ozon Travel, «Т-Путешествия» и «Отелло». Особенно активно растет китайский сервис Trip.com, его доля за год увеличилась более чем в два раза. Впрочем, сильным конкурентом российским платформам его пока назвать нельзя, отмечает директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин:

«Никакого кризиса отрасль не переживает. Более того, многие участники рынка фиксируют рост продаж. Это во многом связано с перетоком клиентов — часть туристов уходит от прямых бронирований и услуг агентств к онлайн-агрегаторам. При этом вполне нормально, что акционеры периодически рассматривают продажу активов — такие разговоры часто возникают на фоне обсуждений возможного спада. Что касается конкуренции с иностранным игроком, о которой тоже говорили, то его доля остается на уровне около 3%, что крайне мало. К тому же он работает не по всем правилам, которые соблюдают российские агрегаторы, поэтому говорить о равной конкуренции сложно.

Как общее состояние туристического рынка влияет на отрасль? Темпы роста действительно немного замедляются. Внутренний рынок испытывает давление со стороны выездного туризма из-за курса рубля, при этом сохраняются инфраструктурные ограничения в отдельных регионах, например в Анапе. Тем не менее рынок продолжает расти, пусть и более сдержанными темпами».

По данным Travelline, доля OneTwoTrip на рынке онлайн-бронирований — чуть больше 2%. Эксперты оценивают стоимость сервиса в 5-10 млрд руб.

Ульяна Горелова