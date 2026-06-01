В подмосковном Чехове запретили прокат электросамокатов

В Чехове ограничили работу кикшеринговых компаний. Из зоны парковки и проката электросамокатов исключены территории как самого города, так и других населенных пунктов на территории муниципалитета, следует из постановления администрации городского округа. В документе прописано, что ограничения вводят по причине отсутствия необходимой инфраструктуры.

С 1 апреля 2026 года в Московской области начали вводить ограничения для кикшеринговых компаний. В этот день работу таких сервисов ограничили в Люберцах и Дзержинском, а также в поселках Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный. Решение администрация объяснила необходимостью обеспечения безопасности, сославшись на растущее число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

На следующий день аналогичное решение приняла администрация подмосковных Котельников. Члены комиссии города по безопасности дорожного движения решили, что улично-дорожная сеть округа не подходит для электросамокатов. Ограничения на прокат электросамокатов также ввели в Раменском, Лобне и Солнечногорске.