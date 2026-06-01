В Ростовской области средний срок потребкредита вырос на 26,4% за год

В апреле 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) в Ростовской области составил 2,2 года, что на 26,4% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 1,7 лет. По росту этого показателя область вошла в топ-3 регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее серьезная динамика увеличения среднего срока потребкредита среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования в апреле 2026 года зафиксирована в Воронежской области (+27,4%), Краснодарском крае (+27,0%), а также Ростовской области (+26,4%).

При этом наибольший средний срок выданных потребкредитов отмечен в Санкт-Петербурге (2,5 года), Республике Татарстан (2,4 года) и Новосибирской области (2,40 года).

