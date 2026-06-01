В Ростовской области спрос на услуги частных детских садов вырос более чем втрое

В первой половине 2026 года на Дону вырос спрос на услуги частных детских садов вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса Авито Услуги.

Родители стали чаще искать в Ростовской области специалистов для дополнительной поддержки в обучении, досуге и сопровождении детей среди частных педагогов и нянь. Наиболее заметно вырос спрос на услуги частных детских садов — более чем втрое. Пользователи сервиса ищут варианты с небольшими группами, индивидуальным подходом к ребенку и гибким графиком занятий.

Спрос на услуги нянь в целом вырос на 9%. При этом все чаще родители выбирают формат, при котором ребенок находится на территории специалиста, — такие услуги стали востребованнее на 43%.

Также родители стали чаще обращаться к развивающим играм: интерес к ним вырос на 29%. Часть семей решает более узкую задачу — им нужны не систематические уроки, а формат, который одновременно развлекает и обучает.

Среди образовательных услуг внимание привлекают узкие запросы. Спрос на коррекцию дискалькулии — трудностей с арифметикой и пониманием чисел, — вырос на 17%. «Это узкий, но важный запрос, с которым родители все чаще идут к профильным специалистам, так как с ним сложно справиться самостоятельно»,— прокомментировали эксперты Авито Услуг.

Как выяснили аналитики сервиса, родители все чаще доверяют помощникам сопровождение ребенка по маршрутам, которые раньше старались контролировать самостоятельно. Заметнее всего вырос интерес к автоняням, которые перевозят ребенка на машине по всем точкам маршрута, — на 97%. Спрос на помощников, которые отвезут ребенка на секцию, вырос на 61%. Спрос на сопровождение по привычным маршрутам тоже увеличился: отвести ребенка в детский сад — на 58%, отвести в школу до уроков — на 42%, забрать после занятий — на 19%.

