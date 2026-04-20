Воронежцам в 2026 году стали предлагать зарплату на 9,3 тысяч рублей больше

В первом квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Воронежской области составила 74,9 тыс. руб. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 14% или на 9,3 тыс. руб. Об этом сообщили в рекрутинговом сервисе hh.ru со ссылкой на собственное исследование.

Наиболее заметный рост предлагаемой зарплаты произошел у сварщиков (+107,5 тыс. руб.), электромонтажников (+68,2 тыс. руб.), главврачей (+50 тыс. руб.), маляров (+44 тыс. руб.) и зоотехников (+40,5 тыс. руб.).

«Показательно, что больше всего потенциальные доходы повысились у синих воротничков, что связано с высоким спросом на них на рынке труда. Также стоит отметить, что у сварщиков зафиксирован самый большой рост как по абсолютным значениям, так и по процентам (+91%)», — отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Также предлагаемый заработок заметно вырос у монтажников (+32,3 тыс. руб.), медицинских представителей (+30 тыс. руб.), финансовых аналитиков (+28 тыс. руб.), финансовых менеджеров (+26 тыс. руб.) и курьеров (+26 тыс. руб.).

Аналитики hh.ru фиксируют, что в «разрезе» отраслей самыми щедрыми в вопросе роста предлагаемых зарплат в вакансиях оказались рабочий персонал (разница в процентах — 84%), маркетинг и реклама (+79%), домашний и обслуживающий персонал (+70%), транспорт и логистика (+68%), высший и средний менеджмент (+44%), ИТ (+40%), закупки (+28%), страхование (+19%), производство (+16%) и сельское хозяйство (+14%).

В начале года «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области по итогам 2025 года были зафиксированы самые высокие зарплаты в Черноземье.

Егор Якимов