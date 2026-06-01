Правительство утвердило правила работы иностранных судов во внутренних водах РФ

Правительство России утвердило правила использования во внутренних водах судов под иностранным флагом для отдельных видов работ, если необходимый флот отсутствует в российском реестре. Постановление опубликовано на портале правовых актов.

Как уточняется в документе, суда под иностранным флагом можно будет использовать для прибрежных грузоперевозок (каботажа), поисково-спасательных операций, подъема затонувшего имущества, гидротехнических, подводно-технических и других работ. Регулирование распространяется на внутренние воды, исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

Разрешение на использование судов будет выдавать Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) по согласованию с ФСБ и Минобороны, указывается в постановлении. Выданные на основании предыдущих правил лицензии будут действовать до окончания указанного в них срока.

