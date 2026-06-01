Депутаты предложили вывести собак-спасателей из-под ограничений закона о животных

В Заксобрание Петербурга внесен законопроект, корректирующий правила содержания собак. Парламентарии хотят освободить от дополнительных требований животных, участвующих в аварийно-спасательных работах в составе аттестованных общественных отрядов. Сейчас такие исключения действуют только для служебных собак, пишет «Деловой Петербург».

Инициаторами поправок выступил Денис Четырбок и другие депутаты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инициаторами поправок выступили Денис Четырбок, Наталия Астахова и другие депутаты. Они предлагают снять ограничения с собак, чьи владельцы имеют статус спасателя и состоят в официально аттестованном общественном формировании. Запрет на появление с питомцем в нетрезвом виде останется в силе. Законопроект устраняет правовой пробел, мешающий работе волонтерских спасательных организаций.

Кирилл Конторщиков