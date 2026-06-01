ЦБ прокомментировал арест руководителей «Инвестиционной палаты» и Mind Money

Банк России не фиксирует системных последствий из-за ареста руководителей брокеров «Инвестиционная палата» и Mind Money. Об этом на пресс-конференции сообщил зампредседателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

«По самому делу мне сказать нечего. Это нужно, наверное, в другие органы обращаться за комментариями. Что касается каких-то системных последствий, то тоже мы их не наблюдаем»,— сказал господин Габуния (цитата по ТАСС).

Сегодня стало известно, что глава брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин и руководитель европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко арестованы. Деятельность этих компаний связана с замороженными за рубежом ценными бумагами российских и иностранных граждан. В отношении финансистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК).