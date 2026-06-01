МВД Грузии будет выявлять язык ненависти в соцсетях

С 1 июня начинает работать новое управление системного мониторинга коммуникаций Департамента по защите прав человека МВД Грузии для борьбы с проявлениями «языка ненависти, оскорблений чести и достоинства граждан». Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Мамука Мдинарадзе, курирующий в кабинете министров силовые структуры страны.

Целью нового управления станет мониторинг и проактивное выявление в социальных сетях «заявлений и кампаний, содержащих язык ненависти, оскорбление человеческого достоинства» простых граждан либо представителей власти в соответствии с административным кодексом Грузии. Мамука Мдинарадзе заверил в ходе брифинга, что новое управление «системного мониторинга коммуникаций» будет наказывать за проявление «языка ненависти» и оскорбительные высказывания либо комментарии «как оппозиционеров, так и сторонников правящей партии».

«Управление МВД обеспечит выявление нарушителя, подготовит материалы для возбуждения административного дела, оформит протокол для передачи в суд»,— говорится в пояснительном заявлении министерства.

На начальном этапе в новом управлении будут работать десять сотрудников. Руководителем назначена сотрудница МВД, юрист Тамта Кимбаришвили. Недавно по ее иску суд оштрафовал на 2500 лари ($936) участницу дискуссии в социальной сети за личное оскорбление Кимбаришвили.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» (ГМ) внесла соответствующие изменения и дополнения в АК еще в июле прошлого года. Согласно этим поправкам, «язык ненависти» и «оскорбление человеческого достоинства» наказывается штрафом до 5 тыс. лари ($1870) или административным арестом до 15 суток. За словесное оскорбление, брань или оскорбительные действия в отношении должностного лица (включая посты и комментарии в социальных сетях), предусмотрен штраф до 6 тыс. лари ($2 250) или арест на срок до 45 суток.

Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» назвала формирование нового управления МВД «созданием полиции морали» и «подавлением свободы слова».

Георгий Двали, Тбилиси