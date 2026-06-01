Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО выросла втрое

По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль Альфа-банка превысила 104 млрд руб. За год она увеличилась почти в три раза, следует из отчетности по МСФО (.pdf).

Определяющим был рост чистых процентных доходов, которые по итогам отчетного периода (без учета созданных резервов) составили почти 200 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 39%. Однако в начале этого года банк создал меньше резервов под кредитные убытки, чем годом ранее, в результате чистые процентные доходы с учетом резервов выросли еще сильнее — в 1,6 раза, до 142 млрд руб. Эти показатели выросли в основном на фоне увеличения корпоративного кредитного портфеля. На 31 марта 2026 года он достиг 6,9 трлн руб., на 19% больше, чем годом ранее. При этом розничный портфель вырос всего на 4%, до 2,96 трлн руб.

Кроме того, доход принесли операции с ценными бумагами, с производными инструментами. Вместе с тем чистый комиссионный доход за год снизился почти на 7%, до 32,9 млрд руб. Одновременно выросла себестоимость непрофильных видов деятельности — с 0,2 млрд руб. до 1,68 млрд руб. В итоге операционные доходы банка выросли почти в два раза, до 210 млрд руб., при росте операционных расходов в 1,3 раза, до 82,7 млрд руб.

Депозиты и средства на счетах всех клиентов показали рост на 23%, до 9,6 трлн руб. На столько же выросли средства негосударственных компаний, достигнув 3,8 трлн руб., в то время как средства физлиц выросли на 11%, превысив 5 трлн руб.

