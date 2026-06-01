Владимир Путин поручил до июля согласовать цены на газ для Мурманской области и Карелии

Президент РФ Владимир Путин распорядился к 1 июля 2026 года определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей Мурманской области и Республики Карелия. В тарифе предлагается учесть инвестиции в строительство магистралей «Волхов — Сегежа — Костомукша» и «Волхов — Мурманск», следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Документ предписывает рассмотреть возможность распределения части затрат на газотранспортную инфраструктуру по всей системе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Документ предписывает рассмотреть возможность распределения части затрат на газотранспортную инфраструктуру по всей системе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ предписывает рассмотреть возможность распределения части затрат на газотранспортную инфраструктуру по всей системе, а также установить тариф на транспортировку газа для проекта «Мурманский СПГ». Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Карелии Артур Парфенчиков, а также руководители «Газпрома» и «Новатэка» Алексей Миллер и Леонид Михельсон. Доклад президенту должен быть представлен до 1 июля. Поручение дано по итогам совещания с членами правительства 23 апреля.

Кирилл Конторщиков