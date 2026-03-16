Росприроднадзор проверит жалобы курян на работу производителя металла

Росприроднадзор проверит «Технопром» после жалоб курян на неприятный запах

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства рассказал о поступающих жалобах со стороны жителей облцентра на неприятный запах в районе улицы Энергетиков. По словам жителей, проблема якобы связана с работой предприятия «Технопром».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Министр природных ресурсов Максим Левин доложил губернатору, что от трубы предприятия «Технопром» был виден шлейф дыма. Материалы направлены в Росприроднадзор. Сотрудники федерального ведомства будут проводить внеплановую проверку.

«Есть ощущение, что предприятие в ночное время осуществляет сжигание остатков пластика или чего-то подобного, судя по запаху. То есть избавляется от отходов производства»,— добавил господин Левин.

Губернатор поручил министру взять на контроль ситуацию, а министерству промышленности — связаться с собственниками предприятия и объяснить «всю пагубность этих действий»: «Прошу прощения за каламбур, но с таким подходом они сами вылетят в трубу».

По данным Rusprofile, ООО «Технопром» было зарегистрировано в Курске в 2015 году. Основной вид деятельности — производства свинца, цинка и олова. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Владелец — Лилия Нижник. В 2024 году общество сработало с выручкой в 171 млн руб. и чистой прибылью в 73 млн руб. Директор — Роман Сороковой.

Егор Якимов