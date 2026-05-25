Исключенный из партии экс-депутат Курултая Башкирии обратился в ЦКРК КПРФ

Бывший депутат горсовета Уфы и Курултая Башкирии 47-летний Рустам Хафизов обратился с жалобой в Центральную контрольно-ревизионную комиссию КПРФ, в которой попытается оспорить недавнее исключение из партии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вместе с господином Хафизовым башкирское региональное отделение исключило из партии нескольких коммунистов, оппозиционно настроенных к курсу действующего первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина, за нарушения устава. Лишению членских билетов предшествовали судебные разбирательства, в которых однопартийцы пытались отменить пролонгацию полномочий первого секретаря.

Рустам Хафизов подал апелляцию на три решения регионального бюро: об отказе в поддержке его кандидатуры для выдвижения в Госдуму, о лишении статуса кандидата в члены рескома и об исключении из партии. «Считаю эти решения незаконными, необоснованными и продиктованными не интересами партии, а желанием устранить политического конкурента», — написал бывший парламентарий в своих соцсетях.

Подробнее о ситуации в башкирском отделении КПРФ — в статье «Ъ» «Башкирских коммунистов рассудили в Самаре».

Идэль Гумеров