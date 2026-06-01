В барнаульском санатории норовирусом заболели 18 детей

В краевом детском психоневрологическом санатории в Барнауле норовирусом заразились 18 детей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, у всех заболевших подтвердилась инфекция. 15 пострадавших госпитализированы. Собеседник агентства уточнил, что событие произошло накануне.

28 мая сообщалось, что судебные приставы приостановили на шесть дней работу лагеря «Уральские зори» под Магнитогорском после отравления детей. В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что источником инфекции мог стать работник пищеблока, у которого обнаружили норовирус. 25 мая Абзелиловский районный суд признал лагерь виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП) и постановил приостановить его деятельность на шесть дней.