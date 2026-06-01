Конец мая в Петербурге стал самым холодным за четверть века

Главный синоптик города Александр Колесов подвел погодные итоги мая. Месяц выдался контрастным: в середине мая воздух прогревался до рекордных +30,9 градуса, а последняя декада оказалась аномально холодной — на 5–7 градусов ниже нормы. Такое похолодание в конце мая в Петербурге не фиксировали с 2001 года.

Синоптики обещали теплую и комфортную погоду на время ПМЭФ-2026

«Подвел нас май 2026 года своим похолоданием в последнюю неделю месяца, да таким сильным, что испортил всю статистику весны»,— отметил господин Колесов.

В итоге по средней температуре месяц занял лишь 27-е место среди самых теплых, хотя середина мая с показателем +15,4 градуса вошла в десятку лидеров. Последняя декада опустилась на 96-е место по теплу — средняя температура составила +11,4 градуса.

Кирилл Конторщиков