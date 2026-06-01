Из-за ПМЭФ в Петербурге на неделю отменили проверки теплосетей

С 1 по 5 июня в Санкт-Петербурге приостановлены плановые гидравлические испытания теплосетей. Как пояснили в комитете по энергетике, это сделано ради безопасности и комфорта участников и гостей Петербургского международного экономического форума. Единственная проверка пройдет за пределами города — в поселке Никольское Гатчинского района, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Ранее теплоэнергетики уже провели серию из 66 гидравлических испытаний в 14 районах города в конце мая

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение принято, чтобы исключить возможные перебои с горячей водой и отоплением в дни форума. АО «ТЭК СПб» сегодня обследует распределительные и внутриквартальные сети на Меньковской улице в Никольском.

Кирилл Конторщиков