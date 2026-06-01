Скорректированный чистый убыток «Аэрофлота» вырос в 2,5 раза за первый квартал

Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) получила 8,8 млрд руб. скорректированного чистого убытка по МСФО за январь-март 2026 года. Это в 2,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности.

Чистый убыток «Аэрофлота» без корректировки на курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности и прочие резервы составил 11,9 млрд руб. против 26,9 млрд руб. годом ранее.

Выручка группы за отчетный период выросла на 5,7% — до 201,1 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок достигла 188,2 млрд руб. (+6,1%) во многом за счет роста пассажиропотока, пояснили в «Аэрофлоте».

Операционные расходы группы увеличились на 6,1% — до 209,4 млрд руб. Расходы на авиатопливо при этом остались почти без изменений по сравнению с первым кварталом 2025 года, составив 70,4 млрд руб. «Аэрофлот» фиксирует рост затрат на заправку в зарубежных аэропортах, что отразится в отчетности за следующий период, указал первый замгендиректора по коммерции и финансам ПАО Андрей Чиханчин.

Из операционных результатов «Аэрофлота» за январь-март следует, что группа перевезла 11,9 млн пассажиров (+2,2%). На внутренних линиях группа перевезла 8,7 млн пассажиров (показатель остался прежним), на международных линиях — 3,2 млн пассажиров (+8,9%). Пассажирооборот «Аэрофлота» в целом вырос на 6,9%, предельный — на 3,3%.

