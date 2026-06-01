В Минводах ввели режим ЧС из-за паводков и града

В Минеральных Водах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Последствия паводков в Минводах

Последствия паводков в Минводах

По его словам, это позволит быстрее направлять необходимую помощь. Причиной стали новый приток воды, из-за которого подтоплены 36 домовладений в районе Минвод и села Левокумка, а также сильный град, повредивший более 60 крыш. Подготовлены пункты временного размещения.

Паводки начались в регионе в конце мая из-за сильных дождей. 26 мая в ряде округов выпало от 108% до 271% месячной нормы осадков, что привело к подъему воды в реках Калаус и Егорлык до опасных отметок. Ливни с грозами, градом и ветром более 20 м/с сохранялись и в последующие дни.

Кроме того, в Минеральных Водах произошла крупная авария на главной канализационной станции: ливень подтопил и обесточил насосно-силовое оборудование, из-за чего для коммунальных служб вводился режим повышенной готовности. Владимиров призвал глав округов не затягивать с введением режима ЧС там, где ситуация остается сложной. 27 мая проливные дожди, обрушившиеся на Ставропольский край, привели к осложнениям на дорогах в трех муниципальных округах, где были введены временные ограничения и организовано реверсивное движение.