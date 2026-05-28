Концерн «Калашников» представил БПЛА вертикального взлета и посадки «Фортис» в трех модификациях на Международном форуме по безопасности в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«БПЛА могут выполнять функцию носителей FPV-дронов и после сброса управлять ими за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления, что значительно увеличивает расстояние применения FPV-дронов для решения различных задач»,— говорится в сообщении.

Модификация БПЛА «Фортис 30», «Фортис 50» и «Фортис 100» различаются грузоподъемностью, скоростью и предельной высотой полета. Максимальные показатели моделей: грузоподъемность до 18 кг, крейсерская скорость до 110 км/ч и высота до 3 тыс. м.

«Фортис» сохраняет связь на расстоянии до 100 км и способен перевозить грузы массой до 18 кг. БПЛА может находиться в воздухе до восьми часов и одновременно осуществлять воздушный мониторинг, распознавать объекты на земле и в воздухе и осуществлять логистику по воздуху.

